Segreti di famiglia, la puntata del 24 aprile in streaming

La puntata del 24 aprile di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 24 aprile dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 24 aprile

Yavuz viene portato in centrale per essere interrogato. Metin fa di tutto per convincere gli altri della sua colpevolezza.

La pistola ritrovata con il corpo di Zafer non è compatibile con i proiettili che l'hanno ucciso. Pars fa emettere un mandato e durante la perquisizione in casa dell'ex comandante viene ritrovata una seconda pistola che va alla scientifica. Yekta prende le difese di Yavuz.

Yavuz confessa a Eren di avere una telecamera in casa, che era accesa il giorno dell'omicidio di Zafer. Le registrazioni di quel giorno proverebbero che lui era lì, e quindi lo scagionerebbero. Gli indica dove trovarla. Metin ascolta di nascosto la conversazione e anticipa Eren andando a casa di Yavuz. Prende con sé i filmati, ma poi incappa in Eren. Lo stordisce con il calcio della pistola, ma mentre fugge Eren riesce a colpirlo di striscio con un proiettile, senza riconoscerlo.

