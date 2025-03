Pierina Paganelli, le dichiarazioni di Louis Dassilva: "Manuela aveva paura fosse stato Loris"

Pomeriggio Cinque continua a occuparsi del caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino. Durante l'appuntamento in onda venerdì 21 marzo, la trasmissione di Canale 5 ha mostrato in esclusiva le dichiarazioni rilasciate da Louis Dassilva nel corso del suo interrogatorio, dal ritrovamento del corpo di Pierina alla relazione con Manuela Bianchi.

Louis e il ritrovamento di Pierina: "Quella mattina aspettavo Manuela"

"Il 3 ottobre ho cenato con Valeria, mi sono addormentato sul divano. Dalla mezzanotte fino alla mattina successiva non sono mai uscito di casa, né ho incontrato Manuela - è il racconto di Louis -. Alle 6 mia moglie è uscita per andare a lavoro, io invece aspettavo Manuela nudo e praticamente pronto, perché noi avevamo una relazione". Quindi, l'uomo prosegue nella ricostruzione: "Lei ha suonato e subito mi ha detto che c'era un'anziana che si era fatta male in garage e che non aveva capito chi fosse. Mi sono messo i pantaloni e quando sono arrivato giù ho visto una signora a terra, ma non l'avevo riconosciuta neanche io. Manuela era con un vicino di casa perché all'inizio lei pensava che fosse la mamma di lui". E ancora: "Sono risalito a casa per mettermi le scarpe e quando sono sceso al primo piano ho sentito Manuela piangere perché aveva riconosciuto la donna: era sua suocera. Abbiamo chiamato i soccorsi dal cellulare del vicino perché io non ce l'avevo. La donna era stesa dopo la porta tagliafuoco, ricordo di aver toccato il corpo. Non si vedeva bene, era buio".

Louis: "Manuela aveva paura fosse stato Loris"

Il racconto di Louis si focalizza dunque sulla figura di Loris Bianchi: "Manuela si confidava con me, una volta mi ha raccontato del suo rapporto con Loris. Mi ha detto che, quando è morta sua madre, è stata lei a crescere il fratello, che gli voleva bene, anche se era un tipo strano. Si arrabbiava spesso e per ogni cosa. Quando Pierina è morta, Manuela è arrivata a dirmi che aveva paura che fosse stato lui. Non so perché sospettasse del fratello, non gliel'ho mai chiesto esplicitamente". "Lei comunque mi aveva raccontato che non era ben voluto dalla famiglia di Pierina, non lo invitavano mai, non stava mai con loro. E addirittura quando Giuliano si era svegliato dal Coma, nonostante non ricordasse nulla, appena aveva visto Loris gli aveva mostrato il pugno".

Louis: "Manuela sta mentendo, lo fa per incastrarmi"

Infine, l'uomo si difende respingendo le accuse di Manuela e definendo il loro rapporto come un gioco: "Tutto quello che ha raccontato Manuela non è vero, lei vuole accusarmi. Sta mentendo e lo sta facendo solo per incastrarmi. Il rapporto con lei io l'ho sempre considerato come un gioco, ognuno aveva la propria vita. Fingevo con lei. Capitava certo che le facessi dei regalini, ma lo facevo semplicemente perché se una donna la paghi per stare insieme, non fai dei gesti gentili, altrimenti sì". "Ogni volta che Valeria viene a trovarmi in carcere, nonostante mi abbia perdonato, continua a rinfacciarmi la relazione con Manuela - si legge nelle dichiarazioni mostrate a Pomeriggio Cinque - Mi dice che se non fossi andato con lei, adesso non mi troverei in questo guaio". Louis conclude: "Manuela mi aveva raccontato che voleva separarsi da Giuliano, non la trattavano bene in famiglia. Ma per me la relazione era un momento di svago. Sono partito dal Senegal per cercare fortuna, non per creare o trovare problemi".

