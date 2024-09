Omicidio Sharon Verzeni, la mamma del fidanzato: "Amava Sharon moltissimo"

A Pomeriggio Cinque, parla Maria Rosa Sabadini, la madre di Sergio Ruocco, fidanzato di Sharon Verzeni, la ragazza uccisa lo scorso luglio a Terno d’Isola.

La donna racconta il momento difficile che sta affrontando il figlio: "Non so neanch'io come sta, dopo un mese che si fanno insinuazioni su di lui. Dicevano che fosse un assassino e questo non è vero. Lui amava Sharon moltissimo". Sempre a Pomeriggio Cinque, Sergio Ruocco aveva dichiarato di non poter immaginare una vita con un’altra donna.

Maria Rosa conferma che Sergio intende tornare a vivere nella casa che condivideva con Sharon: "Vuole provarci, forse tornerà a vivere lì la prossima settimana, ma non so quando". La casa, che era stata sequestrata durante le indagini, sarebbe stata recentemente dissequestrata, e i genitori di Sharon si sarebbero occupati di pulirla in vista del ritorno di Sergio.

Maria Rosa ricorda Sharon con affetto: "Era una bellissima ragazza, simpatica, ma molto chiusa. Parlava poco, ma era fantastica". Poi aggiunge: "Ci chiediamo tutti perché proprio a lei, una povera ragazza indifesa. Non volevamo questo".

