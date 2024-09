A Pomeriggio Cinque parla Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon Verzeni, la ragazza uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio nel comune bergamasco di Terno d’Isola: "Ci trovavamo bene insieme", afferma, ricordando il loro rapporto affiatato e descrivendo Sharon come una persona con cui condivideva molto.

La scoperta che il colpevole possa essere Moussa Sangare, una persona che Sharon non aveva mai incontrato, ha portato il fidanzato a riflettere sull'inadeguatezza delle misure prese in passato per fermare Sangare, nonostante le numerose denunce: "Bisogna solamente capire come mai non è mai stato fatto niente per questo ragazzo".

Il pensiero di tornare nella casa che condivideva con Sharon lo turba: "Mi piacerebbe restare lì, però devo provarci", aggiungendo che difficilmente riuscirà a trovare una persona come lei.

