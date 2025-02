A Pomeriggio Cinque, le parole di Valeria Bartolucci e le critiche a Manuela Bianchi nel giorno del ritorno di Louiss Dassilva in via del Ciclamino

Sette mesi dopo il suo arresto, Louis Dassilva è tornato sulla scena del crimine di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino.

Nella giornata di martedì 11 febbraio, Louis ha ripetuto i movimenti della misteriosa sagoma ripresa dalla cam 3 della farmacia la notte che Pierina fu uccisa. Una ricostruzione che potrebbe cambiare le sorti del processo. Chi è stato inquadrato quella notte dalla cam 3, Louis o Emanuele Neri, vicino di casa di Pierina?

Ai microfono di Pomeriggio Cinque, Valeria Bartolucci, moglie di Louis, critica duramente Manuela Bianchi, amante di Louis e nuora di Pierina : “Ma lei che diritto ha di andare in carcere a vederlo? Ce l’ha mandato lei. Manuela è falsa come una banconota da 28 euro e 50. Ieri era il giorno di Dassilva e non era il suo giorno, ma lei si è fatta vedere, andata via alle 9:30 a favore di telecamere”.

Riguardo le indagini degli inquirenti e le ultime notizie sul caso dell’omicidio di Pierina, Valeria Bartolucci aggiunge: “Io la mia idea me la sono fatta perché so che Dassilva pur essendo un uomo di qualità straordinarie non ha il dono dell’ubiquità quindi se lui stava sul divano non poteva stare nel corridoio lì. È una verità talmente ovvia che non c’è neanche bisogno di sottolinearla”.

“Ha l’animo leggero di chi sa di essere innocente e che non vede l’ora di provarlo”, conclude Valeria commentando l'atteggiamento tenuto da Louis nel tornare in via del Ciclamino.

