Omicidio Andrea Bossi, parlano i genitori di Douglas Carolo: "Nostro figlio è innocente"

In diretta a Pomeriggio Cinque, i genitori del giovane accusato ribadiscono la loro fiducia in lui e sostengono che fosse legato alla vittima solo da un rapporto di amicizia

I genitori di Douglas Carolo a Pomeriggio Cinque

Venerdì 7 febbraio si è svolta al Tribunale di Busto Arsizio l'udienza preliminare per l’omicidio di Andrea Bossi, il ventiseienne trovato morto nel suo appartamento di Cairate, in provincia di Varese, nella notte tra il 26 e il 27 gennaio dello scorso anno. Il giovane sarebbe stato colpito con un fendente al collo. A ritrovare il corpo senza vita sarebbe stato il padre.

Per il delitto sarebbero stati arrestati i ventenni Douglas Carolo e Michele Caglioni, accusati di omicidio con l'aggravante della premeditazione. Secondo gli inquirenti, i due sarebbero entrati in casa della vittima per derubarlo di gioielli, carte di credito e bancomat.

Douglas Carolo avrebbe avuto bisogno di circa duemila euro per risarcire un’anziana che lo aveva denunciato per una truffa telefonica, sperando così di ottenere la remissione della querela. Il giovane avrebbe già avuto problemi con la giustizia: da minorenne sarebbe stato coinvolto in un furto di bicicletta e successivamente condannato per un altro reato.

Ospiti in diretta a Pomeriggio Cinque, i genitori di Douglas difendono il figlio: "Nostro figlio è innocente. Tutte le volte che lo andiamo a trovare, lui ci fa sentire questa convinzione. E noi ci fidiamo di lui", spiega commossa.

Secondo la donna, Douglas non avrebbe avuto alcun motivo per uccidere Andrea Bossi: "Se è vero che Andrea gli dava i soldi quando lui li chiedeva, non vedo perché avrebbe dovuto commettere un gesto così estremo. Questa parte non la riesco a capire".

I genitori sottolineano anche come il figlio non abbia mai cambiato versione rispetto alla sua presenza quella sera nell’appartamento della vittima: "Douglas è sempre rimasto coerente nel suo racconto", dice il padre.

Sul rapporto tra Douglas e Andrea, la madre aggiunge un dettaglio che, secondo lei, potrebbe aver influito sulla vicenda: "Andrea gli prestava soldi, ma in cambio chiedeva qualcosa di più di un’amicizia. Douglas ha sempre rifiutato. Questa situazione va approfondita per capire cosa sia successo davvero quella notte".

