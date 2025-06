Dopo le parole della mamma e il papà di Martina Carbonaro, la quattordicenne scomparsa lo scorso 26 maggio e ritrovata senza vita ad Afragola, Pomeriggio Cinque raccoglie le dichiarazioni della preside della scuola frequentata dalla ragazza.

Martedì 3 giugno si svolgerà l'autopsia sul corpo di Martina Carbonaro, che sarebbe stata uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci. Secondo il Gip, Martina sarebbe deceduta dopo dieci o undici minuti di agonia, una ricostruzione diversa da quella fatta da Alessio.

In collegamento dalla scuola media che aveva frequentato Martina Carbonaro, la preside racconta: "Da un paio d'anni lavoravamo all'educazione all'affettività. Invitammo Stefania Pinto, sorella di Orella Pinto vittima di femminicidio, che parlò con i ragazzi. Non me lo sarei mai aspettato. Io avrei voluto parlare di un successo e non di una cosa così drammatica per la nostra comunità scolastica".

La preside descrive il carattere di Martina attraverso i ricordi dei professori che l'hanno conosciuta: "Al primo anno delle scuole medie, Martina scelse la parola peace (pace) per far parte del team della gentilezza. Una ragazza timida, dolce e schiva. Il ricordo più chiaro di Martina è quando lei scelse di decidere il percorso di studi per fare la chef. Lei ha frequentato l'istituto alberghiero per coltivare il suo sogno e fare la chef".

Chi è Alessio Tucci, ex fidanzato di Martina Carbonaro

Alessio Tucci, 19 anni a luglio, avrebbe tolto la vita a Martina Carbonaro colpendola con una pietra. Alessio Tucci è stato sottoposto a fermo dai carabinieri e dalla Procura di Napoli per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

Secondo le prime ricostruzioni, Alessio Tucci avrebbe nascosto il corpo di Martina e poi avrebbe collaborato alle ricerche della ragazza insieme ai genitori.

