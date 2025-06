Iva Zanicchi sul concerto a San Pietroburgo: "Mi ha invitata Al Bano ma ci sarei andata comunque, sono bastian contrario"

Iva Zanicchi a Pomeriggio Cinque News risponde alle polemiche scaturite dopo il suo concerto a San Pietroburgo, in Russia: "La musica unisce non divide"

Iva Zanicchi è ospite della puntata di giovedì 26 giugno di Pomeriggio Cinque News. Tra i temi trattati nel corso del collegamento in diretta anche le polemiche scaturite dopo il concerto a San Pietroburgo, in Russia, svoltosi lo scorso 20 giugno. Tra i protagonisti dello spettacolo, insieme alla cantante e conduttrice, anche Al Bano.

"Io non sono stupida, sono ben consapevole di essere stata in un Paese, la Russia, che è in guerra contro l'Ucraina. Non sono imbecille, lo so, sono consapevole - risponde Iva Zanicchi alle domande di Alessandra Viero - Al Bano mi ha chiamata, è lui che ha avuto i contatti. Al Bano è amatissimo e conosciutissimo in Russia, è una star assoluta".

" È stato uno spettacolo incredibile, in questa piazza, con alle spalle l'Ermitage - continua l'artista - A un certo momento ho cantato 'La riva bianca, la riva nera', una canzone che parla di guerra, io non sono come questa gente abbia capito, forse non ha capito nulla, ha forse intuito l'atmosfera, ma c'è stato un silenzio di tomba, poi alla fine un applauso da brivido. Perché noi portiamo la nostra musica, la musica unisce non divide, deve portare la pace, però non siamo imbecilli, sappiamo benissimo che la Russia è in guerra contro l'Ucraina".

Iva Zanicchi conclude il suo intervento sul concerto a San Pietroburgo dicendo: "Io sono andata perché mi ha invitata Al Bano, ma ci sarei andata comunque perché io sono un po' bastian contrario. Al Bano è una persona per bene, un grande artista e un grande uomo".

Ospite a Pomeriggio Cinque News, anche Al Bano aveva condiviso il suo pensiero dopo le polemiche legate al concerto a San Pietroburgo. "Ho fatto benissimo ad andare a cantare a San Pietroburgo per una serata normale, per un evento che fanno da 15 anni, dov'è l'errore? - ha dichiarato il cantante in trasmissione - Non sono andato a fare solo 'Felicità', ma un concerto di 48 minuti".

