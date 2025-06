Al Bano: "Ho fatto benissimo ad andare a cantare a San Pietroburgo, sono un uomo libero"

Al Bano è ospite della puntata di martedì 24 giugno di Pomeriggio Cinque News, in collegamento dalle sue tenute in Puglia. La conduttrice del programma, Alessandra Viero, coglie l'occasione di iniziare l'intervista chiedendo all'artista cosa ne pensa delle polemiche scaturite dopo il suo concerto a San Pietroburgo, in Russia, svoltosi lo scorso 20 giugno.

"Prima di andare a San Pietroburgo mi sono informato, si trattava di un forum economico che fanno lì da 15 anni, niente di politico. Mi ha contattato un signore italiano che vive lì da 15 anni", risponde Al Bano a chi sostiene che non sia stato opportuno andare a cantare in Russia.

"Ho fatto benissimo ad andare a cantare a San Pietroburgo per una serata normale, per un evento che fanno da 15 anni, dov'è l'errore?" - prosegue il cantante - Non sono andato a fare solo "Felicità", ma un concerto di 48 minuti. (...) Io sono andato lì per portare il mio messaggio, io sono un uomo di pace da sempre, ma chissà perché mi mettono sempre in condizioni di dover stare in guerra, mi mettono sempre in condizioni di dovermi difendere. È stato un concerto straordinario. Io sono stato contentissimo di stare in mezzo a una marea di gente. Ci sono state richieste per vedere quel concerto da parte di due milioni di persone, ma per motivi di ordine pubblico ce n'erano 500/600 mila. Quella gente aveva bisogno di musica, di pace, e io sono andato a portare anche questo".

Quando Alessandra Viero gli chiede se terrebbe mai un concerto in Ucraina, Al Bano risponde: "Non vedo l'ora. Quando è scoppiata la guerra io ho portato a casa mia tre bambini e una mamma che sono stati qui fino a quando hanno voluto. Io sono un uomo libero".

