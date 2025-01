Pomeriggio Cinque torna a trattare il caso di Veronica Sposito, la professoressa di sostegno di una scuola media di Castellammare di Stabia (Napoli) arrestata con l'accusa di aver molestato sessualmente alcuni alunni. In collegamento in diretta con Myrta Merlino parla una mamma di uno dei piccoli studenti che avrebbero subito gli abusi da parte dell'insegnante. "Il mio bambino è molto scosso - dice la donna di spalle e con la voce modificata per tutelare la sua privacy - Di solito è un tipo molto socievole, ma ora dopo questa esperienza si è chiuso, ha gli incubi, ha l'ansia".

Quando la conduttrice di Pomeriggio Cinque le chiede quali fossero stati i primi segnali del cambiamento del figlio, la madre risponde: "All'improvviso non mi permetteva nemmeno più di entrare in bagno per dargli l'asciugamano. Era sempre agitato, ha iniziato a rispondere male. A un certo punto ha incominciato anche a scrivere male". La madre dell'alunno continua: "Prima che noi genitori ci accorgessimo delle chat e prima che i bambini iniziassero a parlare, associavamo tutto questo al passaggio dell'età. Le chat sono venute fuori perché i bambini hanno iniziato a parlare, così ho controllato il cellulare di mio figlio, che non aveva cancellato le chat dove la professoressa parlava di porno e usava un linguaggio che un adulto non può usare con i minori. La sera in cui abbiamo scoperto tutto ho parlato con mio figlio, anche se lui non mi ha voluto dire tutto. Il giorno dopo con gli altri genitori siamo andati dai carabinieri a denunciare tutto. (...) La professoressa minacciava i bambini dicendo che aveva un fidanzato poliziotto che avrebbe arrestato noi mamme e che loro sarebbero andati in comunità se avessero parlato".

Giovedì 16 gennaio a Pomeriggio Cinque è andata in onda un'intervista esclusiva ai genitori dell'insegnante 40enne arrestata con le accuse di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne. "Stiamo aspettando gli esiti della magistratura - hanno detto i genitori all'inviato del programma, Vincenzo Rubano - Noi ci affidiamo a loro. Siamo fiduciosi. Abbiamo tanta paura, tanta".

