L’affetto della famiglia, degli amici e del pubblico hanno riempito la chiesa degli Artisti di Roma per dare l’ultimo saluto all’attrice Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo per un tumore al pancreas.

Duranti i funerali, il feretro di Eleonora Giorgi è entrato nella navata sulle note di Wish you were here dei Pink Floyd.

Il funerale di Eleonora Giorgi, il discorso di Andrea Rizzoli

Andrea Rizzoli, primo figlio di Eleonora Giorgi, ha ricordato sua mamma ringraziando il pubblico per l'amore dimostrato: “È stato un momento bellissimo vedere l'abbraccio della gente, una cosa che fa capire come mia madre in qualche modo sia riuscita a toccare ognuno di loro. Magari qualcuno l'ha conosciuta di persona e magari altri solo attraverso i personaggi dei suoi film o dalla tv. Ci ha reso orgogliosi”.

I funerali di Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli

Il funerale di Eleonora Giorgi, le parole di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

"Mamma continuerà a vivere in cielo e sarà l'angelo custode di mio figlio, anzi già lo è. Ed è la cosa più bella per me", dichiara Paolo Ciavarro ai microfoni di Pomeriggio Cinque.

Anche Clizia Incorvaia, nuora di Eleonora Giorgi, ricorda con grande affetto l'attrice: "Lei ci ha lasciato qualcosa di incredibile che so che i miei bambini porteranno sempre".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINTIY MAGAZINE