A Pomeriggio Cinque, Cristina Incorvaia, volto noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Uomini e Donne, racconta il rapporto con uno stalker che lei ha denunciato nel settembre del 2022 dopo gravi minacce di morte.

L'uomo, condannato a due anni e mezzo, sarebbe potuto tornare libero in attesa dell'appello, ma Cristina Incorvaia aggiorna sulle ultime notizie: "È appena arrivata la chiamata del mio legale che ci avvisa che la custodia cautelare è stata prorogata fino al 30 novembre 2025. Dovrà stare ai domiciliari".

Cristina Incorvaia spiega come ha incontrato il suo stalker:: "Passeggiavo con il mio cane, lui si è avvicinato gentilmente. Mi offriva il caffè. Lui aveva sempre atteggiamenti molto garbati e gentili nei miei confronti. Ci vedevamo quasi tutti i giorni, mi sembrava una persona bisognosa di aiuto. Lui mi aiutava con il cane e io l'ho fatto anche entrare in casa mia per cena".

In seguito, l'uomo avrebbe iniziato a perseguitare la ragazza fino ad arrivare alle minacce di morte: "Quando uscivo e rientravo, lui mi aspettava sotto casa. Io gli dicevo noi siamo solo amici. Me lo ritrovavo sotto casa e una notte ha dormito sulla panchina ad aspettare me".

"Quando decidi di denunciarlo?", chiede Myrta Merlino. "Io ero scesa ad agosto in Sicilia e l'ho invitato da me. Lui ha iniziato a minacciarmi e insultarmi. Minacce di morte anche sui social. L'ho denunciato a settembre 2022 e fino a luglio 2023 lui ha fatto di tutto. Io non avevo più una vita. Io ero in prigione e lui era libero", conclude la ragazza.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE