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Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati

ANTICIPAZIONI15 aprile 2026

Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati, chi sono gli ospiti dell'ultima puntata

Giovedì 16 aprile in prima serata su Canale 5 va in onda la terza puntata di Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati: ecco gli ospiti dell' ultima serata
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Dopo il successo della prima e della seconda puntata, giovedì 16 aprile, in prime time su Canale 5, va in onda il terzo appuntamento con Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati, il nuovo show di Pio e Amedeo.

Ospiti della terza e ultima puntata: Sal Da Vinci, Belen Rodriguez, Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli, Michele Zarrillo, Francesco Renga e i Pooh.

Pio e Amedeo
Pio e Amedeo

Lo show, nato per celebrare i venticinque anni di carriera del duo comico, ripercorrerà i momenti più significativi del loro percorso tra televisione, cinema e teatro, portando sul palco l’energia e lo stile che li hanno resi protagonisti sui palchi più importanti d’Italia.

Prodotto da Rti in collaborazione con FriendsTV, lo show è diretto da Luigi Antonini e si preannuncia come un grande racconto corale, tra intrattenimento e celebrazione, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Qui sopra è possibile vedere in streaming la seconda puntata integrale di Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati.

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