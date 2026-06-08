La Promessa, le trame della settimana dal 15 al 21 giugno

Maria Fernandez si sfoga con Petra e le confessa quanto profondo sia il suo amore per Samuel e quanto stia soffrendo. Manuel è in attesa di una telefonata da Pedro Farre, ma Leocadia ha preso la chiamata al suo posto.

La minaccia di Catalina di lasciare La Promessa insieme ai figli incrina profondamente il suo matrimonio, al punto che Adriano decide di passare la notte in un'altra camera.

A palazzo arriva un ritratto di Cruz, commissionato da lei stessa a un famoso pittore, e tutti sono molto turbati.

Tra Martina e Catalina proseguono gli scontri, per via della scadenza di un mese, imposta dal barone per risolvere la questione salari dei braccianti. Manuel è sconvolto dalla presenza del quadro e non accoglie il tentativo di aiuto di Tono e Enora.

Il rapporto tra Adriano e Catalina peggiora sempre di più. Mentre tra Ricardo e Pia le cose sembrano andare a gonfie vele. Toño è contento del legame con Enora, e Manuel lo incoraggia senza risentimento.

Pia dimentica di consegnare una lettera a Cristobal e lui reagisce in maniera eccessiva. Manuel confida a Curro quanto sia turbato dal quadro di Cruz.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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