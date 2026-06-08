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La promessa

ANTICIPAZIONI08 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 9 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 9 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà martedì 9 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 9 giugno

Manu Imizcoz (Santo Pellicer) e Carlos De Austria (Riccardo) in una scena de La Promessa
Manu Imizcoz (Santo Pellicer) e Carlos De Austria (Riccardo) in una scena de La Promessa

Nella puntata di martedì 9 giugno, le condizioni di Rafaela mostrano segnali di miglioramento grazie all'intervento del dottor Guillen.

Catalina e Adriano decidono di proseguire sulla loro strada senza lasciarsi intimidire dal barone de Valladares. Intanto Manuel, Enora e Tono festeggiano un importante traguardo professionale, mentre Enora capisce che il cuore di Manuel appartiene ancora a Jana.

Santos si sfoga con Ricardo sul difficile rapporto con la madre e continua a nutrire rancore verso Pia. Nel frattempo, la scomparsa di Samuel alimenta l'ansia di Maria Fernandez e Petra, già turbata dalle tensioni con il nuovo maggiordomo.

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