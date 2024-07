Omicidio Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci dopo l'arresto di Louis Dassilva: "È innocente"

Le dichiarazioni di Valeria Batrolucci dopo l'arresto del marito Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli

" È innocente, ci metto la mano sul fuoco ". Valeria Bartolucci commenta così a Pomeriggio Cinque News l'arresto del marito Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate nel garage della sua casa a Rimini. Dassilva, durante l'interrogatorio, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Louis e Manuela Bianchi, la nuora della vittima, avrebbero avuto una relazione extraconiugale e secondo gli inquirenti sarebbe proprio questo il movente dell'omicidio.

Come ha spiegato i l criminalista Davide Barzan, consulente di Manuela, l'ipotesi investigativa accusatoria della Procura è che Louis avrebbe ucciso per tutelare il suo matrimonio "perché non voleva assolutamente che Valeria scoprisse della relazione extraconiugale con Manuela".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE