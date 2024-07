Pierina Paganelli, Manuela Bianchi dopo l'arresto di Louis Dassilva: "Spero che venga fuori la verità"

"Oggi ho riconfermato tutto quello che ho detto agli inquirenti ieri". All'uscita dalla Questura, Manuela Bianchi avrebbe confermato di non essere convinta che Louis Dassilva sia il responsabile dell'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate nel garage della sua casa a Rimini : "Spero che venga fuori la verità".

A ventiquattro ore dall'arresto di Louis Dassilva, gli inquirenti avrebbero ascoltato anche Loris Bianchi, fratello di Manuela. Dassilva sarebbe stato posto in custodia cautelare anche per il rischio di fuga, dato che ci sarebbe stato un biglietto aereo per il Senegal.

Loris Bianchi, parlando a Pomeriggio Cinque News, dichiara: "Ero l'unico a sapere di questa relazione tra Manuela e Louis. Dopo c'era anche qualcuno che sospettava, però che lo sapeva effettivamente ero solo io". Aggiunge che la relazione sarebbe stata allo scoperto: "Mia sorella l'ha detto che fosse Louis la persona".

Il criminalista Davide Barzan, consulente di Manuela e Loris Bianchi, chiarisce la posizione della Procura: "L'ipotesi investigativa accusatoria della Procura è molto chiara: Louis avrebbe ucciso per tutelare il suo matrimonio perché non voleva assolutamente che Valeria scoprisse della relazione extraconiugale con Manuela."

Barzan sottolinea che Manuela sarebbe considerata una persona offesa e non un'indagata: "Manuela Bianchi è fuori da ogni ragionevole dubbio di colpevolezza, è identificata come persona offesa ed è rimasta tale anche ieri".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE