Famiglia nel bosco, l'avvocato: "Chiediamo che i tempi della burocrazia siano ridotti per l'interesse dei bambini"

A Ore 11, l'avvocato Simone Pillon interviene sul caso della famiglia nel bosco nel giorno dell'incontro con i servizi sociali convocato per definire il calendario degli incontri tra i genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, e i loro tre figli.

Una nuova ordinanza avrebbe infatti disposto un percorso di riavvicinamento graduale tra i genitori della famiglia nel bosco, seguita dal Tribunale dei Minorenni dell'Aquila, e i tre figli, con la prospettiva di rientri liberi nei fine settimana.

Il legale, che difende la coppia anglo-australiana, commenta: "Siamo dispiaciuti che l'odierno incontro si svolga solo dieci giorni dopo la comunicazione dell'ordinanza del tribunale per i minorenni. A nostro modo di vedere è tempo prezioso che è stato di fatto tolto ai bambini che non vedono l'ora di tornare a casa anche solo per poche ore". L'avvocato sottolinea: "Per i bambini il tempo non passa come per gli adulti e quindi per loro l'attesa si è fatta spasmodica". Per questo, spiega, "chiediamo con rispetto, ma anche con determinazione che i tempi della burocrazia siano per l'avvenire ridotti al minimo. Ciò non perché qualcosa ci è dovuto, ma nel superiore interesse dei bambini".