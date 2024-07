Omicidio Pierina Paganelli, Valeria a Louis: "Siamo tutti con te, ti amo"

Valeria Bartolucci torna a parlare ai microfoni di Pomeriggio Cinque New. La moglie di Louis Dassilva - principale sospettato per l'omicidio di Pierina Paganelli che attualmente si trova in carcere - è stata sentita dagli inquirenti in quanto indagata per stalking.

"Io mi prendo la responsabilità delle mie azioni sempre quando le compio", ha dichiarato Valeria a Guglielmo Mazzola prima di entrare alla Questura di Rimini. Quando l'inviato di Pomeriggio Cinque News le chiede se ha intenzione di confermare il suo mancato pentimento, Valeria risponde: "Certo, credo che lo sappiano già".

In Questura Valeria viene ascoltata per circa un'ora. Dopo il colloquio con gli inquirenti, la donna dice di non aspettarsi una misura cautelare nei suoi confronti, come per esempio un divieto di avvicinamento: "Francamente no perché non sono pericolosa per nessuno. È il caso di placare un po' gli animi." Un chiarimento con Manuela? "Non si sa mai, magari un giorno, quando nevicherà all'inferno", dichiara la donna. Valeria ha anche un nuovo messaggio per il marito Louis: "Tieni botta, siamo tutti con te, ti siamo vicini, e ti amo."

Proprio ai microfoni di Pomeriggio Cinque News la donna aveva espresso delle durissime parole su Manuela Bianchi che con Louis aveva intrapreso una relazione extraconiugale. "Penso che Manuela sia una delle persone più abiette che io abbia mai conosciuto. Una persona che non ha un principio morale, una dignità", ha dichiarato Valeria.

