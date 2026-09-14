Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 21 a venerdì 25 settembre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.
Alla festa, Nejat confessa a Suna. La ragazza è costretta da Hande a mentire su Tolga.
Rafet inizia a nutrire dubbi sulle circostanze della morte di sua madre e ne parla con suo padre.
Suna chiede a Nejat spiegazioni sul bacio e lui si comporta come se non fosse mai accaduto.
Serkan e Burcu vogliono lasciare soli Nejat e Suna, per questo, a loro insaputa, li conducono nel bosco.
Infine, Pervin continua a contattare Sevket, ma lui le chiede di lasciarlo in pace. Nejat e Suna non riescono a smettere di pensare ai momenti trascorsi insieme.
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