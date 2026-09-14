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My Sweet Lie
SERIE TV14 settembre 2026

My Sweet Lie, le trame della settimana dal 21 al 25 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity
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Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 21 a venerdì 25 settembre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.

My Sweet Lie: le trame dal 21 al 25 settembre

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Alla festa, Nejat confessa a Suna. La ragazza è costretta da Hande a mentire su Tolga.

Rafet inizia a nutrire dubbi sulle circostanze della morte di sua madre e ne parla con suo padre.

Suna chiede a Nejat spiegazioni sul bacio e lui si comporta come se non fosse mai accaduto.

Serkan e Burcu vogliono lasciare soli Nejat e Suna, per questo, a loro insaputa, li conducono nel bosco.

Infine, Pervin continua a contattare Sevket, ma lui le chiede di lasciarlo in pace. Nejat e Suna non riescono a smettere di pensare ai momenti trascorsi insieme.

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