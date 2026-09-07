Sevket riceve la visita di Enise. Sune e Saniye colgono la complicità tra i due e scelgono di dare una mano perché il rapporto sbocci.

Hande si presenta a casa di Dogan con la scusa di far visita a Sevket e ottiene la conferma che Aylin sia in realtà Suna, sua figlia.

Dopo aver scoperto la vera identità di Suna, Hande la minaccia: rivelerà tutto a suo padre. Per evitarlo, Suna vede una sola via d'uscita: andarsene per sempre.

Enise crede che tra Tolga e Suna possa nascere qualcosa e fa di tutto per farli restare da soli. Tolga risponde a una telefonata di Nejat sul cellulare di Suna e Nejat si ingelosisce.

Infine, per il compleanno di Aylin, Pervin organizza a sorpresa una romantica giornata al lago per Suna e Nejat. Lui accetta divertito; Suna, invece, esita.

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