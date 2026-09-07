Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 14 a venerdì 18 settembre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.
Sevket riceve la visita di Enise. Sune e Saniye colgono la complicità tra i due e scelgono di dare una mano perché il rapporto sbocci.
Hande si presenta a casa di Dogan con la scusa di far visita a Sevket e ottiene la conferma che Aylin sia in realtà Suna, sua figlia.
Dopo aver scoperto la vera identità di Suna, Hande la minaccia: rivelerà tutto a suo padre. Per evitarlo, Suna vede una sola via d'uscita: andarsene per sempre.
Enise crede che tra Tolga e Suna possa nascere qualcosa e fa di tutto per farli restare da soli. Tolga risponde a una telefonata di Nejat sul cellulare di Suna e Nejat si ingelosisce.
Infine, per il compleanno di Aylin, Pervin organizza a sorpresa una romantica giornata al lago per Suna e Nejat. Lui accetta divertito; Suna, invece, esita.
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