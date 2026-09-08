My Sweet Lie, la puntata del 9 settembre in streaming

La puntata integrale di mercoledì 9 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Hande raggiunge Nejat a casa per lavorare. Suna, dopo averli lasciati soli, non riesce però a soffocare la curiosità. Li spia di nascosto, decisa a scoprire cosa stia realmente accadendo tra i due.
Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.
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