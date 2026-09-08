Pierina Paganelli, Loris Bianchi contro Valeria Bartolucci: "Non siamo quelle persone lì"

A Dentro la notizia, Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, torna a parlare del delitto di Pierina Paganelli e replica alle accuse di Valeria Bartolucci, secondo cui lui e la sorella Manuela avrebbero tentato di deviare le indagini su Louis Dassilva: "Io vorrei sapere quali sono queste interviste e queste parole che Valeria sottolinea su mia sorella, cioè che lei vuole deviare le indagini, tanto che sia io che mia sorella siamo sempre stati garantisti, abbiamo sempre detto che la persona che abbiamo conosciuto era una persona buona. Per noi sarebbe stato facilissimo usare i toni di Valeria o di altri. Non siamo quelle persone lì, per cui a dirottare le indagini, a spingere da un'altra parte, sono altre persone".

Dopo la scarcerazione di Dassilva, avvenuta circa novanta giorni fa dopo l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Assise di Rimini, Loris chiarisce: "Dobbiamo ripetere all'infinito che già un anno e mezzo fa la Cassazione mi ha messo fuori da tutto. Già un anno e mezzo fa per me è finito tutto, per cui questa paura non c'è".