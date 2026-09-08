La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata giovedì 10 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hande si dichiara a Nejat usando le parole di una lettera d'amore scritta da Suna.
Suna, appena lo viene a sapere, va su tutte le furie.
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