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My Sweet Lie

SERIE TV09 settembre 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 10 settembre

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie verrà pubblicata giovedì 10 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata giovedì 10 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 10 settembre

Una scena di My Sweet Lie
Una scena di My Sweet Lie

Hande si dichiara a Nejat usando le parole di una lettera d'amore scritta da Suna.

Suna, appena lo viene a sapere, va su tutte le furie.

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