A Dentro la notizia viene trasmesso in esclusiva il video inedito che ricostruisce, minuto per minuto, la mattina in cui viene scoperta la profanazione della tomba di Pamela Genini, la giovane donna uccisa dal compagno nell'ottobre del 2025. Le immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza del cimitero di Strozza, mostrano i momenti che precedono e seguono la scoperta del vilipendio.

Nel video si vede una prima persona avvicinarsi al loculo provvisorio in cui era stata tumulata Pamela. Poco dopo, altri due individui raggiungono l'area con l'obiettivo di liberarla e spostare i materiali necessari per dare avvio alle operazioni di traslazione della salma, previste per quella giornata. È in questo momento che gli addetti si accorgono che la tomba sarebbe risultata manomessa.