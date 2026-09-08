"Siamo distrutti", aggiunge l'uomo, prima di lanciare un appello più ampio: " L'Italia, il mondo deve sapere . Non possiamo più stare con le mani ferme. Il primo messaggio l'ho fatto a tutti quanti i signori politici. Mi auguro che ci sia un seguito".

"Non è un personaggio da far vedere alla televisione. Questo è un mostro. Non merita niente. Io la seguo la sua trasmissione, gradirei la prossima volta che non lo vedessi proprio", dice il padre di Lorena.

L'uomo era già intervenuto durante la prima puntata di Dentro la notizia. Parlando di Federico, aveva dichiarato: "Io non l'ho conosciuto ma un po' di paura l'avevo, perché altrimenti non avrei continuato a dire a mia figlia denuncialo, ma lei era troppo buona e diceva che non lo voleva rovinare".

"Non si può più andare avanti, stanno morendo tante donne che non lo meritano. Cercate di mettervi d'accordo tutti quanti. Quanto vorrei vedere una legge (sul femminicidio, ndr) con l'unanimità della politica", aveva poi aggiunto.

Lorena Isceri e Federico Vella si erano lasciati a inizio agosto, ma lui non avrebbe accettato la rottura. Vella, pianificando l’omicidio, avrebbe rapito Lorena, poi l’avrebbe legata e rinchiusa nel bagagliaio, dirigendosi verso l’autostrada. Durante il tragitto, Lorena sarebbe riuscita a chiamare il 112, ma Vella, accortosi della chiamata, l’avrebbe poi uccisa gettandola da un viadotto.

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