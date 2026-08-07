My Sweet Lie, la puntata del 7 agosto in streaming

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Nejat va a vedere la caffetteria della famiglia di Suna per chiedere di poterla affittare per girare uno spot televisivo ma scopre che stanno chiudendo. Kayra scappa da scuola e dice a Nejat di essere arrabbiata con lui, incolpandolo per il fatto che la madre se ne sia andata di nuovo. Nejat propone così a Suna di fare da madre a Kayra per tre mesi.

Suna accetta, ma gli chiede dei soldi che userà per saldare il debito di Rafet e far sì che l'ipoteca sulla caffetteria venga tolta. Rafet però porta altri soldi a Tahsin, l'uomo con cui aveva il debito e Tahsin approfittando del fatto che Suna e Saniye gli avevano chiesto di non dire al padre e a Rafet del fatto che avevano pagato il debito, li accetta. Rafet è convinto di essere stato lui a salvare la caffetteria e dà la buona notizia alla famiglia.

Nel frattempo, mentre Suna finge di essere la madre di Kayra, la bambina è al settimo cielo, ma Hande non prende bene la notizia del suo ritorno.

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