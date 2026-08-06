My Sweet Lie, la puntata del 6 agosto in streaming

Dopo aver superato la paura che Kayra venisse investita, Nejat fa una proposta a Suna: vuole che si finga la madre di Kaya durante la festa del suo sesto compleanno. Suna all'inizio è molto titubante, ma poi, per tenerezza nei confronti della bimba, accetta. Kayra è felicissima e presenta sua mamma a tutti i suoi amichetti di scuola, con vivo disappunto di Hande che è palesemente gelosa di lei. Intanto, Burcu e Saniye sono molto preoccupate e Burcu si reca a casa di Nejat per cercare Suna.



Alla fine della festa di compleanno, Kayra si addormenta e Nejat chiede a Suna di andarsene. La mattina dopo, quando Kayra non trova sua madre, è profondamente turbata e, dopo che Nejat l'ha lasciata all'entrata di scuola, si allontana di nascosto.

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