My Sweet Lie, la puntata del 4 settembre in streaming

La puntata integrale di venerdì 4 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Serkan illude Burcu di voler costruire una relazione stabile.
Saniye scopre che Nejat ha chiesto a Suna di restare oltre i tre mesi inizialmente previsti, e riesce a farsi rivelare da Hayri della denuncia ricevuta dal padre.
Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.
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