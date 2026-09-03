La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata lunedì 7 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Suna è sempre più convinta di cedere a Hande il suo posto al fianco di Nejat.
Una sera, Hande gli fa visita e trova la lettera d'amore di Suna per Nejat.
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