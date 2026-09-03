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My Sweet Lie

SERIE TV04 settembre 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 7 settembre

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie che verrà pubblicata lunedì 7 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata lunedì 7 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 7 settembre

Gonca Sariyildiz (Hande) in una scena di My Sweet Lie
Gonca Sariyildiz (Hande) in una scena di My Sweet Lie

Suna è sempre più convinta di cedere a Hande il suo posto al fianco di Nejat.

Una sera, Hande gli fa visita e trova la lettera d'amore di Suna per Nejat.

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