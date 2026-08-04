La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è andata in onda martedì 4 agosto dalle 14:45 su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di My Sweet Lie.
Sevket comunica a Suna e Saniye la situazione di Rafet. Inoltre si confronta con Tahsin per saldare l'enorme debito accumulato dal figlio. Convinta che Nejat voglia comprare la caffetteria, Suna lo aggredisce appena lo vede.
Derya manda Burcu a chiedere scusa a Nejat e, discutendo con lui, scopre che in realtà la sua intenzione era di affittare il locale per girare uno spot pubblicitario. La donna informa subito Suna.
Infine, insieme ai suoi compagni di scuole Kayra scopre che la madre non verrà al suo compleanno.
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