My Sweet Lie, la puntata del 31 agosto in streaming

La puntata integrale di lunedì 31 agosto della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
A casa di Nejat, Suna fatica a sopportare la quotidianità costruita intorno a Kayra e il ruolo materno che ricopre.
La situazione la irrita parecchio e spesso rimprovera duramente Nejat.
Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.
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