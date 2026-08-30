Racconto di una notte, il riassunto del 30 agosto

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 30 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Efsane lascia Ferman, mentre Kursat chiede a Gulizar di sposarlo.
Selim confessa a Ezra di essere figlio di Rasit. Mahir scopre che è stata Afet a spingere Canfeza dalla terrazza, e Canfeza rivela a Mahir tutti i segreti di famiglia.
Infine, Mahir e la sua squadra riescono a stanare Selim.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 30 agosto in prima serata su Canale 5.
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