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Racconto di una notte

SERIE TV31 agosto 2026

Racconto di una notte, il riassunto del 30 agosto

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Racconto di una notte andati in onda in prima serata domenica 30 agosto su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 30 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Efsane lascia Ferman, mentre Kursat chiede a Gulizar di sposarlo.

Selim confessa a Ezra di essere figlio di Rasit. Mahir scopre che è stata Afet a spingere Canfeza dalla terrazza, e Canfeza rivela a Mahir tutti i segreti di famiglia.

Infine, Mahir e la sua squadra riescono a stanare Selim.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 30 agosto in prima serata su Canale 5.

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