Racconto di una notte, Selim muore davvero?

Mahir è impegnato in un'operazione per catturare Selim, che vive ormai come un nomade nei boschi. Grazie a una soffiata, la squadra d'assalto lo stana.

Dopo un inseguimento, Selim si ritrova in trappola: alle spalle una ripida scogliera, davanti a sé Mahir che gli punta la pistola addosso. Il fuggitivo, però, non intende arrendersi ed è disposto a morire piuttosto di venire arrestato.

Circondato dalla squadra di Mahir, Selim non ha altra scelta e si lascia cadere dal precipizio. L'uomo è morto davvero? O riuscirà a salvarsi? La risposta è nei prossimi episodi di Racconto di una notte.

Racconto di una notte va in onda tutte le domenica in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Nel video sopra, potete vedere la puntata del 30 agosto di Racconto di una notte.

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