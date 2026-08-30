La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata martedì 1 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hande rivela a Suna che tra lei e il socio di Nejat stava per nascere una relazione.
Inoltre, le chiede di organizzare una serata a tre per poi lasciarli soli.
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