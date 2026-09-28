My Sweet Lie, la puntata del 29 settembre in streaming

La puntata integrale di martedì 29 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Sevket scopre che Rafet possiede la foto di una donna che crede essere sua madre.
Inizia a sospettare che Perrin abbia chiesto aiuto a Enise per farla arrivare a suo figlio.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.