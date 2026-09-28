Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
My Sweet Lie
SERIE TV28 settembre 2026

My Sweet Lie, le trame della settimana dal 5 al 9 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity
Condividi:

Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.

My Sweet Lie: le trame dal 5 al 9 ottobre

Asli Bekiroglu (Suna Dogan) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna Dogan) in una scena di My Sweet Lie

Hande non sa come affrontare Nejat e prega Serkan di non rivelare il suo segreto all'amico, ma lui è irremovibile.

Rafet confida a Pervin il suo disappunto per il comportamento di Sevket, mentre Nejat conforta Suna, ferita dalle dure parole del padre, e le organizza una sorpresa alla caffetteria.

Intanto, Kayra fugge di casa e si perde in città; Aylin la trova e la riporta a casa, tra il panico di Nejat e Suna. Ma il suo arrivo riaccende tensioni.

Nejat teme il ritorno di Aylin nella vita di Kayra, mentre licenzia Hande dopo le sue manipolazioni su Suna. Aylin chiede di vedere Kayra senza svelarle la verità, ma Nejat rifiuta.

Infine, Nejat soffre per il silenzio di Kayra, mentre Aylin si confida con Suna: ha perso il bambino, non potrà più averne e vuole rivedere la figlia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto