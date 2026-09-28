Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.
Hande non sa come affrontare Nejat e prega Serkan di non rivelare il suo segreto all'amico, ma lui è irremovibile.
Rafet confida a Pervin il suo disappunto per il comportamento di Sevket, mentre Nejat conforta Suna, ferita dalle dure parole del padre, e le organizza una sorpresa alla caffetteria.
Intanto, Kayra fugge di casa e si perde in città; Aylin la trova e la riporta a casa, tra il panico di Nejat e Suna. Ma il suo arrivo riaccende tensioni.
Nejat teme il ritorno di Aylin nella vita di Kayra, mentre licenzia Hande dopo le sue manipolazioni su Suna. Aylin chiede di vedere Kayra senza svelarle la verità, ma Nejat rifiuta.
Infine, Nejat soffre per il silenzio di Kayra, mentre Aylin si confida con Suna: ha perso il bambino, non potrà più averne e vuole rivedere la figlia.