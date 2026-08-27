My Sweet Lie, la puntata del 28 agosto in streaming

La puntata integrale di venerdì 28 agosto della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Per evitare che Rafet riveli tutto al padre di Hande, Nejat decide di assumerlo in azienda come autista.
Nel frattempo, Suna si rende conto di provare forti sentimenti per Nejat, ma teme che questo la porterà a perdere Kayra.
Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.
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