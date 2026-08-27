La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata lunedì 31 agosto in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
A casa di Nejat, Suna fatica a sopportare la situazione: il suo ruolo di madre di Kayra la mette a dura prova.
Dopo ogni recita, infatti, non manca di rimproverare Nejat .
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