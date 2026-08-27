Noemi Impellizzeri, la madre: "Non mi sembra una ragazza che si voleva suicidare"

A Verità Nascoste - Il Diario parla la mamma di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta impiccata nella sua abitazione di Riposto, in provincia di Catania. Sul caso, inizialmente ipotizzato come suicidio, gli inquirenti indagano ora per omicidio.
"Non mi sembra una ragazza che si voleva suicidare, piena di vita", dichiara la madre. "Chiunque sia stato paghi le conseguenze", aggiunge.
"Abbiamo le telecamere e gli inquirenti, in cui abbiamo piena fiducia", dichiara la madre di Noemi Impellizzeri, e aggiunge: "Speriamo presto che chi ha fatto questo venga assicurato la giustizia. Questo vogliamo. Non chiediamo niente. Giustizia per noi", conclude la mamma della donna.
Noemi Impellizzeri sarebbe stata trovata senza vita il 23 agosto scorso nella sua abitazione a Riposto. Se la prima ipotesi formulata è stata quella del suicidio, nelle indagini risulterebbe ora iscritto nel registro degli indagati un uomo legato alla vittima, con l'accusa di omicidio. L'uomo respingerebbe ogni coinvolgimento nella vicenda.
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