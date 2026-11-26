La puntata integrale di venerdì 27 novembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Nejat continua a fingersi interessato a Aylin per cercare di scoprire le sue vere intenzioni, nella speranza di trovare qualcosa che possa fargli ottenere l’affidamento di Kayra.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.