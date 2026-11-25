La puntata integrale di giovedì 26 novembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Rezzan chiama Aylin per avere spiegazioni riguardo al divorzio con Nejat che le ha tenuto nascosto.
La donna era convinta che l’acquisto della società servisse a salvare Nejat dal fallimento.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.