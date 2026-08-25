My Sweet Lie, la puntata del 26 agosto in streaming

La puntata integrale di mercoledì 26 agosto della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Serkan approfitta della loro conoscenza per chiedere a Melis di cambiare la foto sulla copertina della rivista.
Intanto, durante la vacanza, un violento temporale costringe Suna e Nejat a cambiare percorso: procedono per una strada alternativa e più impervia.
Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.
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