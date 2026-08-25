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My Sweet Lie

SERIE TV26 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 27 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie che verrà pubblicata giovedì 27 agosto in esclusiva su Mediaset Infinity. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata giovedì 27 agosto in esclusiva su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 27 agosto

Una scena di My Sweet Lie
Una scena di My Sweet Lie

Saniye e Rafet affrontano il padre e chiedono spiegazioni in merito alla convocazione della polizia, ma Sevket non affronta il discorso.

Nel frattempo, Nejat sta lavorando al progetto dei nuovi occhiali da presentare alla riunione.

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