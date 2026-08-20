My Sweet Lie, la puntata del 20 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è andata in onda giovedì 20 agosto alle 14:45 su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo, i personaggi di My Sweet Lie e altri contenuti esclusivi.
Hande, dopo aver scoperto che Suna non dorme a casa di Nejat, minaccia di rivelare tutto a Kayra, facendosi sentire apposta dalla bambina.
Kayra, di nuovo, fugge da scuola per scoprire dove dorme Suna, la quale la assicura che Hande mente, ma per placare i suoi dubbi, decide di dormire a casa loro.
Nel frattempo, Nejat è tra i tre finalisti per il premio come miglior giovane imprenditore dell’anno, e Suna decide di accompagnarlo per evitare che resti solo con Hande.
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