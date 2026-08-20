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My Sweet Lie

SERIE TV20 agosto 2026

My Sweet Lie, la puntata del 20 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie andata in onda giovedì 20 agosto su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è andata in onda giovedì 20 agosto alle 14:45 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo, i personaggi di My Sweet Lie e altri contenuti esclusivi.

My Sweet Lie, la trama del 20 agosto

Lavinya Ünlüer (Kayra) in una scena di My Sweet Lie
Lavinya Ünlüer (Kayra) in una scena di My Sweet Lie

Hande, dopo aver scoperto che Suna non dorme a casa di Nejat, minaccia di rivelare tutto a Kayra, facendosi sentire apposta dalla bambina.

Kayra, di nuovo, fugge da scuola per scoprire dove dorme Suna, la quale la assicura che Hande mente, ma per placare i suoi dubbi, decide di dormire a casa loro.

Nel frattempo, Nejat è tra i tre finalisti per il premio come miglior giovane imprenditore dell’anno, e Suna decide di accompagnarlo per evitare che resti solo con Hande.

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