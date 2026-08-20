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Forbidden Fruit

SERIE TV20 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 21 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 21 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 21 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 21 agosto

Nesrin Cavadzade (Sahika), Eda Ece (Yildiz) e Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika), Eda Ece (Yildiz) e Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender smaschera il complotto di Sahika.

Sahika viene estromessa dal consiglio di amministrazione e Mert viene reintegrato e si riconcilia con Zehra.

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