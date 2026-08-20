La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 21 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender smaschera il complotto di Sahika.
Sahika viene estromessa dal consiglio di amministrazione e Mert viene reintegrato e si riconcilia con Zehra.
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