La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 19 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika accusa Mert di molestie, mettendolo nei guai con Hasan Ali e facendolo allontanare temporaneamente dall'azienda. Mert si dichiara innocente e chiede aiuto a Ender, che accetta solo in cambio di future azioni e favori.
Sahika, intanto, vuole sbarazzarsi anche di Haluk, ordinando di cercare un sostituto dopo che lui le ha chiesto un aumento. Caner scopre il piano contro Haluk e fornisce a Ender una prova utile per smascherare Sahika.
Yildiz è confusa dai segnali di Cagatay, che sembra geloso ma continua a non dichiararsi apertamente.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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