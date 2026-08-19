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Forbidden Fruit

SERIE TV19 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 19 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 19 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 19 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 19 agosto

Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika accusa Mert di molestie, mettendolo nei guai con Hasan Ali e facendolo allontanare temporaneamente dall'azienda. Mert si dichiara innocente e chiede aiuto a Ender, che accetta solo in cambio di future azioni e favori.

Sahika, intanto, vuole sbarazzarsi anche di Haluk, ordinando di cercare un sostituto dopo che lui le ha chiesto un aumento. Caner scopre il piano contro Haluk e fornisce a Ender una prova utile per smascherare Sahika.

Yildiz è confusa dai segnali di Cagatay, che sembra geloso ma continua a non dichiararsi apertamente.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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