L'avocado bar di Zehra e Asuman viene inaugurato e all'evento vengono invitati parenti, amici e anche Hasan Ali.

Nel corso dell'inaugurazione, Zehra scopre pubblicamente le accuse contro Mert e s'infuria.

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