La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 20 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
L'avocado bar di Zehra e Asuman viene inaugurato e all'evento vengono invitati parenti, amici e anche Hasan Ali.
Nel corso dell'inaugurazione, Zehra scopre pubblicamente le accuse contro Mert e s'infuria.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google