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Forbidden Fruit

SERIE TV19 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 20 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 20 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 20 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 20 agosto

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

L'avocado bar di Zehra e Asuman viene inaugurato e all'evento vengono invitati parenti, amici e anche Hasan Ali.

Nel corso dell'inaugurazione, Zehra scopre pubblicamente le accuse contro Mert e s'infuria.

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