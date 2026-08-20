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Forbidden Fruit

SERIE TV20 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 20 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 20 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 20 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 20 agosto

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Zehra e Asuman festeggiano l’apertura del loro avocado bar, invitando parenti, amici e persino Hasan Ali.

Durante la festa, Zehra scopre pubblicamente le accuse contro Mert, che le erano state tenute nascoste, e si infuria. Mert nega tutto, incolpa Sahika di averlo incastrato e mette Zehra di fronte a un ultimatum sul loro matrimonio

Nel frattempo, Feride trama contro Yildiz, mandando Güler nella lavanderia di famiglia con una scusa.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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