La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 20 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zehra e Asuman festeggiano l’apertura del loro avocado bar, invitando parenti, amici e persino Hasan Ali.
Durante la festa, Zehra scopre pubblicamente le accuse contro Mert, che le erano state tenute nascoste, e si infuria. Mert nega tutto, incolpa Sahika di averlo incastrato e mette Zehra di fronte a un ultimatum sul loro matrimonio
Nel frattempo, Feride trama contro Yildiz, mandando Güler nella lavanderia di famiglia con una scusa.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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