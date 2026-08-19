My Sweet Lie, la puntata del 19 agosto in streaming

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Kayra è felicissima per il ballo madre-figlia e attende con ansia i vestiti che Saniye sta cucendo per loro. Sevket li trova appesi in camera e decide di consegnarli lui, così da vedere la casa dove sua figlia sta lavorando. Quando arriva, Suna e Nejat devono inventare mille scuse perché non incontri Kayra, che potrebbe chiamare Suna "mamma" davanti a lui.

Intanto, Hande sfoglia l'annuario scolastico di Nejat e scopre che Aylin dovrebbe avere una "N" tatuata sotto la nuca, così va al ballo per verificare che Suna abbia il tatuaggio. Burcu informa Suna in tempo perché se la disegni.

Infine, Rafet va a restituire l'anticipo per l'affitto della caffetteria a Serkan e l'uomo, rivendendo le foto della location, nota un particolare che lo insospettisce.

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